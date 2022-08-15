Азербайджанские гимнастки вышли в финалы Исламиады
Сегодня на Играх исламской солидарности в турецкой Конье начались соревнования по спортивной гимнастике среди женщин.
Азербайджан представляют Милана Минаковская и Самира Гахраманова. По итогам сегодняшних командных соревнований наша сборная заняла 4-е место с результатом 84,600 балла.
Завтра состоятся отдельные финалы. Азербайджан будет представлен в упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях.
Напомним, ранее в мужской спортивной гимнастике наши спортсмены завоевали золото, два серебра и бронзу.