Симоньян подает в суд на Google: или разблокируйте YouTube, или платите...

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подала в суд на Google. Она хочет, чтобы ее канал на YouTube был разблокирован. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно сообщению, в качестве компенсации Симоньян готова получать от видеохостинга неустойку в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением.

Также сообщается, что в суд подан аналогичный иск RT на Google, заседания по которому пройдут в октябре.