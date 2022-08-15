В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожаров в Габале, Шабране и Хачмазе. Пожары взяты под контроль, принимаются меры по охлаждению. Для эффективного тушения пожаров в Хачмаз доставлен пожарный поезд.

Мероприятия по тушению пожаров проводятся в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания, отметили в МЧС. Противопожарные работы продолжаются.