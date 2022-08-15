Пожарный поезд, вертолеты и самолет-амфибия тушат пожары в Азербайджане фото; видео
В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются мероприятия по тушению пожаров.
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в настоящее время проводятся работы по тушению пожаров в Габале, Шабране и Хачмазе. Пожары взяты под контроль, принимаются меры по охлаждению. Для эффективного тушения пожаров в Хачмаз доставлен пожарный поезд.
Мероприятия по тушению пожаров проводятся в районах со сложным горным рельефом и вблизи населенных пунктов. Жаркая и ветреная погода препятствует полному тушению очагов возгорания, отметили в МЧС. Противопожарные работы продолжаются.
В настоящее время к тушению пожаров привлечены силы и спецтехника Государственной противопожарной службы МЧС, Северного и Северо-Западного региональных центров МЧС, войска гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия BE 200 ÇS, два вертолета авиаотряда МЧС, а также сотрудники МВД, центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов, ОАО «Азерсу», местной исполнительной власти.