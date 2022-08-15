«Азеригаз» предупреждает...

В связи с проведением срочных и неотложных ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Говсан - Дигях - Гарадаг, принадлежащем управлению «Газэкспорт», с 08:00 18 августа и до завершения ремонтных работ в некоторых частях Сабунчинского и Сураханского районов Баку будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, в газоснабжении улицы Низами, Каменного карьера, дачного массива Вишневка в поселке Маштага, поселков Савалан, Забрат, Забрат II (часть) и Балаханы, молочного совхоза Раманы Сабунчинского района, а также поселков Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района возникнут перебои.