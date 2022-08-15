Жительницу Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за ретвиты

"Студентку Лидсского университета из Саудовской Аравии, которая вернулась домой в королевство на праздники, приговорили к 34 годам тюремного заключения за то, что у нее есть аккаунт в твиттере, где она подписана на диссидентов и активистов и делится их твитами на своей странице", - отмечает издание.

Жительница Саудовской Аравии Сальма аль-Шехаб приговорена к 34 годам тюрьмы за распространение постов диссидентов и активистов в твиттере, пишет в среду The Guardian.

Газета пишет, что суд вынес данный приговор уже после визита президента США Джо Байдена в королевство.

Изначально аш-Шехаб приговорили к трем годам тюрьмы за использование интернета в целях "вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность". Позднее суд ужесточил приговор после того, как сторона обвинения призвала принять во внимание другие ее возможные правонарушения.

По информации издания, Шехаб не была ведущей или особенно активной активисткой. У нее было 150 подписчиков в Instagram и 2497 – в Twitter. Она высказывалась по поводу пандемии COVID-19, а также иногда делилась твитами некоторых саудовских диссидентов, живущих за пределами Саудовской Аравии и призывающих отпустить на свободу политических заключенных в королевстве.