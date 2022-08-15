Лесные пожары в Шабране: огонь приблизился к известному отелю
Начавшийся накануне в Шабранском районе пожар продолжается до сих пор. В результате пожара в селах Даг Билиджи, Мумлу, Газма, Пирабадил, Зохрами и Сумагава Газма нанесен ущерб более 20 фермам. В огне сгорели дома, стога сена, хлева, поля, погибли домашние животные.
В селе Даг Билиджи полностью сгорел дом Байрама Агасиева. Огонь, начавшийся со стога сена, перекинулся на дом. Так как хозяин был мастером по музыкальным инструментам, в его доме хранился фольклорный архив, несколько таров и материалов для их изготовления. Ни один из этих предметов не удалось спасти.
По словам жителей Даг Билиджи, их село пострадало больше всего. Во время пожара ущерб был нанесен не менее 15 домашним хозяйствам на площади 500 гектаров.
«Сначала горел лес, потом огонь стал распространяться. Из-за сильного ветра потушить пожар сложно», — рассказывает haqqin.az один из местных жителей.
Как сообщил haqqin.az сотрудник исполнительной власти Шабранского района Дашгын Мамедов, в настоящее время работает комиссия. Подсчитывается ущерб, нанесенный огнем. Потушить пожар не пока не удается из-за ветреной погоды.
«Пожар начался на полях. Из-за ветреной погоды он стал быстро распространяться», - говорит Мамедов, добавив, что в селе Зохрами пострадали, хотя и не сгорели полностью, 10 домов. Дома повреждены и в других селах.
В связи с пожарами в Шабранскую районную центральную больницу госпитализированы 5 человек. Двое поступили с ожогами. Еще трое обратились в больницу с диагнозом отравление дымом.
Из-за сильного ветра огонь вплотную подобрался к известному отелю «Галалты». Как сообщил haqqin.az один из сотрудников центра отдыха, территорию вокруг отеля окружили противопожарные силы МЧС. Хотя риск пожара не велик, сотрудники отеля готовятся к любому развитию событий.
«Отель находится на такой местности, что распространение огня на его территорию маловероятно», - сказали в «Галаалты».
Стоит отметить, что прошлой ночью усилился пожар в местности Чыраггала. Из-за сложного рельефа местности возникли сложности в тушении пожара.