Лесные пожары в Шабране: огонь приблизился к известному отелю

Начавшийся накануне в Шабранском районе пожар продолжается до сих пор. В результате пожара в селах Даг Билиджи, Мумлу, Газма, Пирабадил, Зохрами и Сумагава Газма нанесен ущерб более 20 фермам. В огне сгорели дома, стога сена, хлева, поля, погибли домашние животные.

В селе Даг Билиджи полностью сгорел дом Байрама Агасиева. Огонь, начавшийся со стога сена, перекинулся на дом. Так как хозяин был мастером по музыкальным инструментам, в его доме хранился фольклорный архив, несколько таров и материалов для их изготовления. Ни один из этих предметов не удалось спасти.

По словам жителей Даг Билиджи, их село пострадало больше всего. Во время пожара ущерб был нанесен не менее 15 домашним хозяйствам на площади 500 гектаров.

«Сначала горел лес, потом огонь стал распространяться. Из-за сильного ветра потушить пожар сложно», — рассказывает haqqin.az один из местных жителей.