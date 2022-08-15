Azercell предупреждает своих абонентов

В сообщении компании говорится, что «некоторым абонентам недавно пришлось столкнуться со случаями мошеннических предложений по продаже поддельных номеров от имени ООО «Azercell Telekom». Также были замечены случаи, когда мошенники связываются с абонентами от имени нашей компании, требуя данные удостоверений личности, предлагая поддельные номера и выдвигая требования об оплате».

Проведенные Azercell на основании запросов абонентов проверки показали, что ни Azercell, ни официальные дилеры компании по продаже номеров не проводили никаких операций по регистрации присланных мошенниками на имя абонентов номеров.

«Принимая во внимание, что вышеупомянутые нежелательные ситуации не имеют никакого отношения к Azercell Telekom, пострадавшим гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, наша компания проводит просветительские мероприятия, периодически рассылая SMS-уведомления абонентам, а также размещая информацию на официальном сайте Azercell и страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание все вышеизложенное, Azercell призывает своих абонентов следовать основным рекомендациям по безопасности с целью предотвращения возможного мошенничества при выборе и заказе номера: «Будьте осторожны, принимая звонки от незнакомых вам людей, предлагающих вам приобрести номер или запрашивающих конфиденциальную информацию; не совершайте платежи на основании звонков или SMS, поступающих от неизвестных лиц; не сообщайте информацию об удостоверении личности источникам, которым вы не доверяете».