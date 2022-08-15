«Вирус не устал от нас»: в мире резко подскочила смертность от ковида
За последний месяц в мире резко, на 35%, выросла смертность от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге, посвященном COVID-19 и другим глобальным проблемам со здоровьем, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По словам руководителя организации, только за последнюю неделю от коронавируса умерли около 15 тыс. человек.
Тедрос Гебрейесус назвал ситуацию «совершенно неприемлемой», подчеркнув, что «у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю».
Гебрейесус предупредил, что с наступлением холодов ситуация только ухудшится. Глава ВОЗ добавил, что «омикрон-штамм» остается доминирующим вариантом в мире, но за последний месяц более 90% заражений пришлось на подвариант «омикрона» BA.5.
«Мы все устали от этого вируса и от пандемии. Но вирус не устал от нас», — подытожил Гебрейесус.