«Вирус не устал от нас»: в мире резко подскочила смертность от ковида

По словам руководителя организации, только за последнюю неделю от коронавируса умерли около 15 тыс. человек.

За последний месяц в мире резко, на 35%, выросла смертность от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге, посвященном COVID-19 и другим глобальным проблемам со здоровьем, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Гебрейесус назвал ситуацию «совершенно неприемлемой», подчеркнув, что «у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Много говорят о том, чтобы научиться жить с COVID-19. Но мы не можем жить с 15 тысячами смертей в неделю».

Гебрейесус предупредил, что с наступлением холодов ситуация только ухудшится. Глава ВОЗ добавил, что «омикрон-штамм» остается доминирующим вариантом в мире, но за последний месяц более 90% заражений пришлось на подвариант «омикрона» BA.5.

«Мы все устали от этого вируса и от пандемии. Но вирус не устал от нас», — подытожил Гебрейесус.