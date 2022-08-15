Рождаемость в Китае сильно упала: власти объявили о запрете на аборты

Отмечается, что рождаемость в КНР, последние десятилетия пытавшейся ограничить стремительный рост численности населения, сейчас находится на рекордно низком уровне. Население все более стареет, и правительство предпринимает решительные меры, чтобы исправить этот тренд.

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о введении частичного запрета на аборты в попытке остановить стремительное падение рождаемости в стране. Активисты и правозащитники считают, что подобное ограничение нанесет ущерб миллионам женщин, передает Русская служба BBC.

Согласно рекомендациям чиновников здравоохранения, прервать беременность в Китае можно будет только по медицинским показаниям. Китайские власти также обещают расширить социальную помощь для матерей и сделать лечение бесплодия более доступным. Национальная комиссия считает, что новая мера будет способствовать "долгосрочному сбалансированному развитию населения".

Ожидается, что в этом году рождаемость в Китае упадет до рекордно низкого уровня: согласно прогнозам, в стране появится на свет меньше 10 миллионов детей (в прошлом году в Китае родилось 10,6 млн детей, что на 11,5% меньше, чем годом ранее). По прогнозам ООН, в 2023 году Индия обгонит КНР, став самой густонаселенной страной в мире.

Китай также страдает от серьезного гендерного дисбаланса из-за культурных предпочтений в сторону мальчиков: в прошлом году мужчин в стране было на 37 миллионов больше, чем женщин.

С 1980 по 2015 год в Китае действовала политика "одна семья - один ребенок", напоминает BBC. В 2016 году власти КНР разрешили семьям иметь до двух детей, еще через пять лет допустимое количество детей в семье было увеличено до трех.

Правозащитники считают, что запрет на прерывание беременности окажет негативное влияние на миллионы женщин.