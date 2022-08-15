Первая страна Евросоюза закрывается для россиян

Русская служба Moscow Times со ссылкой на ERR сообщает, что власти Эстонии, уже объявившие, что не будут пускать в страну россиян по эстонским шенгенским визам, намерены расширить ограничения и на визы, выданные в других странах. Об этом сказал замминистра внутренних дел республики Вейко Комусаар.

Первая страна Евросоюза опускает железный занавес для российских граждан, не дожидаясь решения по седьмому пакету санкций, куда ряд европейских стран предлагает включить запрет на выдачу виз.

По его словам, инициатива будет формализована до конца текущей недели, в правительстве препятствий для ее реализации не видят.

Соглашения ЕС позволяют запрещать въезд по визам, выданным другими странами, заявил глава МВД Урмас Рейнсау.

Исключение будет сделано лишь для россиян, которые посещают родственников в Эстонии, либо имеют долгосрочный вид на жительство, а также дипломатов, сотрудников транспортных компаний и лиц, которые соответствуют критериям для получения гуманитарных виз.

Ранее Эстония прекратила выдавать гражданам РФ временные виды на жительство и учебные визы, а также ввела ограничения на краткосрочное трудоустройство.