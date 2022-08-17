Разведка Украины: Россия срочно перебрасывает самолеты из Крыма

Российские военные проводят частичное перемещение авиатехники с аэродромов передового базирования в Крыму. Передислокация проводится на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования на территории РФ или в глубине полуострова, сообщает в Telegram 17 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Такая активность отмечена после серии взрывов на объектах военной инфраструктуры временно оккупированного полуострова Крым, в том числе на территории аэродромов Саки (9 августа) и Гвардейское (16 августа). Отмечен перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов", – цитирует издание Гордон сообщение украинской разведки.

Разведка Украины утверждает, что 17 августа зафиксирован перелет из аэродрома Гвардейское трех вертолетов Ка-27 в Херсонес (Крым), трех вертолетов Ка-27 в Севастополь (Крым) и восьми вертолетов в Краснодар (РФ). В тот же день с аэродрома Бельбек (Крым) было перемещено три самолета Су-35С и три самолета Су-34 в Приморско-Ахтарск (РФ), пять самолетов Cу-27/30 СМ в Крымск (РФ), один самолет (вероятно, МиГ-31) в Геленджик (РФ) и два самолета (вероятно, МиГ-31) в Кущевскую (РФ).