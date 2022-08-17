Спустя 35 лет академик Аганбегян снова предвещает беду

Экономика РФ вступает в кризис, который по масштабам будет «существенно глубже», чем все, что страна переживала с конца 1990-х годов: ВВП и промышленность потеряют 10%, уровень бедности подскочит до уровней, которых не было с первых лет после развала СССР. С таким неутешительным для россиян прогнозом в интервью изданию «Бизнес-онлайн» выступил бывший советник по экономике Михаила Горбачева, академик РАН, доктор экономических наук Абел Аганбегян.

По словам Аганбегяна, который начинал карьеру в советском Совмине еще при Никите Хрущеве, к середине 2023 года экономический спад в РФ втрое превысит «провал» 2014-2016 гг. и вдвое – последствия дефолта 1998 года: выдержки из заявлений Аганбегяна приводит Moscow Times.

Аганбегян прогнозирует, что уровень безработицы, включая скрытую, в РФ удвоится, а людям, уже обедневшим на 10% после первой волны санкций, «несколько лет придется жить в условиях жесткой экономии».

По его словам, сейчас 18% российских граждан «живут на нищенском уровне»: их доходы не дотягивают до прожиточного минимума, установленного правительством на уровне 13 919 рублей в месяц. «Это люди, которые думают, что купить поесть. Они не могут зайти в обычную «Пятерочку» и заплатить за то, что им понравилось. Они должны выбирать еду, потому что не могут себе позволить каждый день есть мясо», - говорит Аганбегян.

Таких, по его оценке, станет больше в полтора раза: когда кризис достигнет своего максимума в третьем-четвертом квартале, 25-30% населения, или 43 миллиона человек, могут оказаться в зоне нищеты.

Чтобы повысить реальные доходы на 20%, потребуется 15 триллионов рублей, но у государства таких денег нет, утверждает Аганбегян: бюджет теряет нефтегазовую ренту и доходы от несырьевых секторов по мере того, как санкции вырезают российских поставщиков с рынков, а экономика ускоряет падение.

В июле, по данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы федеральной казны просели на 26%, сборы НДС – на 40%, таможенные поступления – почти вдвое. Дефицит бюджета составил треть от размера бюджета. И это только начало, считает Аганбегян.

Отметим, что Абел Аганбегян был одним из авторов так называемого «социально-экономического обоснования» выведения НКАО из состава Азербайджанской ССР и передачи ее в состав Армянской ССР. Тезис о том, что все проблемы армянского населения НКАО именно от того, что автономная область не в составе Армении, а в составе Азербайджана, Аганбегян активно пропагандировал во время своих зарубежных поездок. Он был одним создателей того негативного отношения Запада к Азербайджану и ко всему азербайджанскому, которое в немалой степени продолжает оставаться до сих пор, в чем мы и убедились в ходе 44-дневной войны.