Как уже сообщалось в Бакинском концертном комплексе "Яшыл Театр" состоялся организованный Фондом Гейдара Алиева вечер памяти, посвященный 80-летию всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На вечере памяти были продемонстрированы фрагменты, отражающие высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве. Затем прозвучала песня Муслима Магомаева “Страна огней Азербайджан”.

Далее народные артисты Азербайджана Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин Агаларов, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского театра оперы, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка России Яна Меликаева и другие мастера исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Прозвучали произведения из репертуара Муслима Магомаева, были продемонстрированы видеоролики о выдающемся певце.

Президент Ильхам Алиев выступил на вечере памяти.