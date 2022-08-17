Азербайджан отчитался в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации

В Женеве 15-16 августа в рамках 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации был представлен периодический доклад правительства Азербайджана по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Согласно сообщению МИД Азербайджана, делегацию Азербайджана, в состав которой вошли представители соответствующих госорганов, возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

В ходе презентации доклада замминистра отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с соответствующими договорными органами в области прав человека ООН. Было отмечено, что Азербайджан является многонациональной страной, предоставлена информация об эффективной деятельности Бакинского международного центра мультикультурализма в сфере продвижения ценностей мультикультурализма и сохранения культурного, религиозного и языкового разнообразия в стране, говорится в сообщении.

Замминистра отметил, что этническая чистка и оккупация азербайджанских территорий Арменией на протяжении десятилетий были главным препятствием для реализации конвенции. Он проинформировал о работе Азербайджана в связи с возвращением вынужденных переселенцев на родные земли после завершения конфликта в результате победы во Второй Карабахской войне 2020 года, подчеркнув, что очистка этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов является одной из приоритетных задач в этом направлении.

В ходе презентации доклада было подчеркнуто, что в решении суда о временных мерах по делу, возбужденному Арменией в Международном суде против Азербайджана, многие обращения Армении были отклонены, в аналогичном деле по иску, поданному Азербайджаном против Армении, судом потребовано принятие Арменией мер по пресечению разжигания и пропаганды расовой ненависти, говорится в сообщении МИД.

Комитетом было отмечено, что вопросы, связанные с разжигающими ненависть заявлениями в Армении, будут рассмотрены во время презентации периодического доклада правительства Армении.

Члены комитета положительно оценили предпринимаемые в Азербайджане последовательные меры по сохранению ценностей мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости.