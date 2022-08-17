Зеленский потребовал отхода российских войск с Запорожской АЭС

Российские войска должны отойти от Запорожской АЭС и всех прилегающих районов, а также отвести военную технику со станции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении. Его заявления приводит РБК-Украина.

Зеленский отметил, что украинские дипломаты, атомщики и МАГАТЭ находятся в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к ядерной безопасности. Российская армия должна отойти от ЗАЭС и всех прилегающих районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без всяких условий и как можно быстрее", - сказал президент Украины.

Он отметил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, а соответствующая миссия может быть направлена на ЗАЭС в легальный способ – быстро и максимально эффективно.