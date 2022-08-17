Госпогранслужба выявила шпионов и террористов

За прошедший год азербайджанскими пограничниками задержаны 473 нарушителя границы, 899 нарушителей режима и 2 720 человек, находящихся в розыске. Об этом в интервью военному журналу «Полигон» сказал начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

По словам начальника Госпогранслужбы, пресечена контрабанда на 76 миллионов 443 тысячи 870 манатов, в том числе 95 151 единицы психотропных средств, 980 миллилитров метадоновой жидкости и 1 тонны 96 килограммов 373 граммов наркотических средств.

Гулиев отметил, что в результате проведенных мероприятий в направлении выявления разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана в качестве подозреваемых было выявлено 6 человек, среди них гражданин Азербайджана. В рамках же борьбы с терроризмом задержаны 6 человек.

Также обезврежено 15 преступных группировок, занимавшихся организацией нелегальной миграции, контрабандой, а также наркоторговлей.

«За этой статистикой стоит ежедневная самоотверженная служба, отвага и героизм наших офицеров и прапорщиков, сержантов и солдат», – подчеркнул председатель ГПС.