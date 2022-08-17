Харьков снова под российским обстрелом: уже шесть погибших
Российские войска в среду вечером вновь обстреляли Салтовский район Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены", - написал Терехов в своем телеграм-канале.
В результате обстрела начался сильный пожар в здании.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела 6 человек погибли и 16 получили ранения.