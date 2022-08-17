Эрдоган рассказал о разговоре с премьером Израиля

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Израиля Яиром Лапидом состоялся телефонный разговор, были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Об этом сообщили в управлении коммуникаций президента Турции.

Согласно сообщению, президент Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом турецко-израильских отношений в рамках, согласованных в ходе визитов президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию.

Касаясь объявленного сегодня решения о взаимном назначении послов, президент Эрдоган сказал, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки.

Президент Эрдоган заявил, что поддерживает развитие сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем на устойчивой основе и на принципах уважения взаимных интересов.