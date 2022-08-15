Незабываемый концерт памяти Магомаева фото
В Баку в «Зеленом театре» при организации Фонда Гейдара Алиева состоялся незабываемый концерт. Двухчасовой концерт, посвященный 80-летнему юбилею всемирно известного оперного и эстрадного певца, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, собрал аншлаг.
В концерте приняли участие известные певцы из Азербайджана, Грузии, России, Италии и других стран.
Особое внимание организаторы концерта уделили оформлению сцены. Гостям был продемонстрирован видеоролик с выступлением общенационального лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве, высказывания Магомаева об Азербайджане и кадры из фильма «Низами», главную роль в котором исполнил певец.
Исполнение бессмертных хитов Муслима Магомаева создало незабываемую ностальгическую атмосферу.