В России Энди Уорхола назвали «проходимцем, нагревавшим западную публику»

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал творчество американского поп-арт-художника Энди Уорхола и работы представителей «модерн арта». Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Гуру этого жанра, белобрысый проходимец Энди Уорхолл, нагревавший западную публику, это прекрасно понимал и даже не скрывал этого. В России есть свои «мастера жанра», в частности, руководство Третьяковки, с восторгом демонстрировавшее «дары» Марата Гельмана», — заявил Пушков.

Марат Гельман признан в РФ иностранным агентом.

Российский сенатор указал, что современное искусство («модерн арт») — это «чистая профанация, манипуляция и подлог», а также «откровенная пошлость».