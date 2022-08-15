США об историческом шансе для Азербайджана и Армении

США уверены, что «историческая возможность» достижения мира между Азербайджаном и Арменией все еще сохраняется. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайса спросили, продолжает ли Вашингтон считать, что сейчас сохраняется "историческая возможность" достижения мира между Баку и Ереваном. "Несмотря на неудачи, мы по-прежнему считаем, что у нас есть такая возможность. Мы всегда понимали, что это никогда не будет линейным процессом. Мы считаем, что путем непрерывного диалога, постоянного взаимодействия, в том числе на высшем уровне, мы сумеем сделать все возможное для достижения долгосрочного всеобъемлющего мира", - отметил американский дипломат.

По словам Прайса, у госсекретаря США Энтони Блинкена "недавно была возможность пообщаться с лидерами" Азербайджана и Армении. "Мы выразили глубокую обеспокоенность недавними боевыми действиями... которые привели к жертвам. Мы призвали к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации между сторонами", - добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Недавнее обострение ситуации, продолжил Прайс, "подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров по всем остающимся вопросам, связанным с конфликтом..."

"...Мы намерены продолжать работать со сторонами. Мы будем продолжать делать это... чтобы помочь странам прийти к долгосрочному и всеобъемлющему миру", - заключил дипломат.