Россия требует от США визу для Лаврова. В Вашингтоне пока молчат

Россия потребовала от США обеспечить беспрепятственный доступ российской делегации к участию в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщают российские СМИ.

«Можно с уверенностью сказать, что мы бы хотели видеть Сергея Викторовича Лаврова на Генеральной ассамблее ООН, - сказал он. – США в последние годы не раз создавали нам сложности с рабочими поездками, в том числе и по ооновской линии. Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации».

Российский дипломат подчеркнул, что «мы будем и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда всех представителей России, участвующих в мероприятиях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке».

В то же время представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о неготовности анонсировать возможную встречу с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

«Я пока не готов анонсировать встречи с российскими должностными лицами, включая посла России, на завтрашний день», - сказал Прайс, отметив, что в Вашингтоне осознают свою обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в США для участия в Генассамблее ООН.