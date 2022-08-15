Израиль приветствует восстановление дипотношений с Турцией

Власти Израиля с удовлетворением восприняли достижение договоренности с Турцией о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, написал в соцсетях президент Израиля Ицхак Герцог.

"Я высоко ценю поднятие на самый высокий уровень дипломатических отношений с Турцией. Это важное событие, которое будет способствовать улучшению экономических отношений, развитию взаимного туризма, а также дружбы между израильским и турецким народами", - цитирует его Anadolu.

Герцог отметил, что Израиль придает большое значение установлению добрососедских отношений и духа партнерства на Ближнем Востоке, и выразил уверенность, что представители всех религий, в том числе мусульмане, иудеи и христиане, "могут и должны жить вместе и в мире".

В Кабмине Израиля выразили уверенность в том, что развитие связей с Турцией будет содействовать укреплению позиций Израиля на международной арене.