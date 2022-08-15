Где идут самые тяжелые бои в Украине

Самые тяжелые бои с россиянами идут на авдеевском и бахмутском направлениях на востоке Украины, в Харьковской области и «на некоторых других направлениях». Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 17 августа в своем вечернем обращении.

"Все наши воины – наша армия, наша разведка, пограничники, Нацгвардия, СБУ и все, кто вовлечен в защиту нашего государства и людей, – делают все возможное, чтобы бить российских террористов и выталкивать их из украинской земли. Авдеевское направление, бахмутское, Харьковская область, некоторые другие направления – там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", - цитируют украинские СМИ президента Зеленского.

Президент Украины сказал, что в Запорожской области, в некоторых районах юга Украины российские войска пытаются улучшить свое положение, "однако стратегически это безнадежно для них..."