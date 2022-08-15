Нужда заставила: Куба открывается для иностранных инвесторов

Власти Кубы разрешат иностранцам полностью владеть оптовыми компаниями или выходить на рынок через совместные с кубинцами предприятия. В рознице у инвесторов будет меньше возможностей, так как государство намерено сохранить свое доминирование в этом секторе. Реформы также позволят иностранным компаниям инвестировать в складские и логистические компании, которые снабжают розницу.

Впервые за 60 лет Куба пустит иностранных инвесторов в оптовую и розничную торговлю страны. Нынешний экономический кризис, вызванный годами пандемии и санкциями США, заставил правительство частично пожертвовать наследием Фиделя Кастро, который национализировал кубинскую экономику в 1960-х годах. Но экономисты настроены скептически и считают, что это полумера, которая не изменит ситуацию, говорится в статье, опубликованной Русской службой BBC.

Замминистра внешней торговли Кубы Ана Тереза Гонсалес Фрага, которую цитирует газета Miami Herald, говорит, что правительство решило пойти на такой шаг, чтобы спасти местную промышленность и быстро увеличить доступность продуктов питания и других товаров первой необходимости в магазинах. "Мы хотим, чтобы эти меры немедленно сократили дефицит и на полках появилась еда", - заявила Гонсалес Фрага.

Куба столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом за последние 30 лет: годы пандемии практически разорили туристическую и связанные с ней отрасли, санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом, еще более сократили число возможных источников доходов бюджета, субсидии со стороны дружественных стран, например Венесуэлы, сократились. В мае этого года США смягчили ряд жестких ограничений, введенных во время президентства Дональда Трампа, однако нужно время, чтобы экономика заметила эффект.

Валютная реформа в прошлом году и решение правительства продавать дефицитные продукты питания в магазинах с использованием MLC – свободно конвертируемой виртуальной валюты, примерно эквивалентной одному доллару и недоступной многим кубинцам – усугубили неравенство, привели к протестам и спровоцировали самый массовый исход кубинцев в Соединенные Штаты с 1980-х годов.

Ситуация с едой настолько плохая, что государство вынуждено нормировать не только наименование и количество продуктов в одни руки, но и дни недели, когда люди могут пойти и купить что-то в магазине. Но даже при таком нормировании людям приходится стоять в очередях часами, если не днями, а еды на всех все равно не хватает. Кубинцы, которые роются в уличных мусорных контейнерах в поисках хоть какой-то пищи, стали обычным явлением. И проблемы не только с едой – на Кубе дефицит лекарств и топлива. Товары первой необходимости приходится искать на черном рынке, а цены на все необходимое выросли на 70%.

Сами инвесторы на условиях анонимности рассказали Reuters, что не доверяют кубинскому правительству и с опасением относятся к щедрости режима, сотрудничество с которым может привести к непредсказуемым последствиям.