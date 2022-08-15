США подтвердили переговоры с Турцией об F-16

Госдепартамент США подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки истребителей F-16.

"Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения", - заявил журналистам руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, его цитируют российские СМИ.

"Мы не даем публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждаем их, пока о них официально не уведомлен Конгресс", - отметил дипломат.

Прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США Прайс предложил непосредственно у Анкары.