Как сообщает haqqin.az, преступление было совершено в поселке Дигях Апшеронского района. 31 декабря 2019 года, воспользовавшись отсутствием хозяев в новогоднюю ночь в квартире, преступники проникли на второй этаж дома через окно и вытащили вмонтированный в стену сейф. Заполучив сейф, злоумышленники положили его в багажник автомобиля «Нива» и увезли на съемную квартиру в поселке Маштага.

Согласно обвинительному заключению, в сейфе из квартиры пострадавшего Юсифа Микаилова было 120 тысяч долларов наличными и дорогие украшения, в том числе комплект из черных бриллиантов стоимостью 48 тысяч долларов. В сейфе Микаилов также хранил удостоверение личности, личные награды и прочие важные документы. Общий ущерб, нанесенный владельцу квартиры оценивается в 571 тысячу 145 манатов.

Были арестованы двое членов банды – Орхан Орбай и Эмрах Гусейн. Однако другим преступникам – Хайдару Чалгычы и Тахиру Бекташу удалось уйти от следствия.

Обвиняемый Орхан Орбай признал себя частично виновным по предъявленным ему обвинениям. Он рассказал, что уже почти десять лет живет в Азербайджане и занимается продажей текстильных товаров. Орбай добавил, что был депортирован из Азербайджана миграционной службой в 2018 году. 2 года проживал в Грузии, в декабре 2019 года незаконно пересек границу в направлении Балакенского района, позже приехал в поселок Маштага к своему родственнику Кямалу. Кямал снабдил Орбая товарами, чтобы он мог торговать и тем самым зарабатывать себе на жизнь. Потом будущий грабитель арендовал жилье и перевез туда жену и детей. 25 декабря родственник Орбая, Хайдар Чалгычи, предложил ему и его соотечественнику Тахиру Бекташу совершить кражу:

«Стоимость украденного золота была меньше указанной в обвинительном акте. Мы разделили 120 тысяч долларов на троих. Золото Хайдар и Тахир продали за 12 тысяч манатов. Мне же дали «Ниву» – я ее продал, а деньги оставил себе», - рассказывает Орбай.

В своих показаниях Орбай заявил, что Эмрах Гусейн в грабеже не участвовал и денег не получал. «Эмрах – дядя моей жены. Мы сказали ему, что нашли сейф. Эмрах не участвовал в ограблении. Мои родственники выплатили пострадавшему 67 тысяч долларов и 15 тысяч манатов».

Орбай признался: он догадывался, что попал на камеры видеонаблюдения и рано или поздно будет арестован. И потому отправил жену и детей в Грузию. Примерно через месяц он был задержан пограничниками при попытке тайно пересечь границу Грузии. Суд в Балакене избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Обвиняемый Эмрах Гусейн не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что с 2008 года проживает в Азербайджане, занимается торговлей и не имеет никакого отношения к краже. Мужчина признался, что видел открытый сейф, однако не знал, что было внутри. От предложенных денег он отказался. Гусейн сказал, что после ограбления приехал в Рустави, где проживала его семья. Спустя несколько месяцев на таможенном посту в Батуми его задержала полиция, заявив что он находится в розыске в Азербайджане.

В своих показаниях потерпевший Юсиф Микаилов заявил, что живет в поселке Дигях с семьей. В ночь, когда произошла кража они поехали встречать Новый год к его сестре: «В результате кражи моя семья понесла убыток в 547 тысяч манатов. 120 тысяч долларов, хранившиеся в сейфе, мне передала моя сестра, проживающая в России. Среди золотых украшений были и драгоценности сестры».

Решением суда Орхан Орбай и Эмрах Гусейн приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.