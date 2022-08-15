В Госдепе знают, о чем будет говорить Эрдоган во Львове

В четверг во Львове состоятся переговоры украинского президента Владимира Зеленского с Эрдоганом, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который уже прибыл в Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет обсуждать во время визита в Украину вопросы продовольственной безопасности и подписанный в июле договор о разблокировании экспорта украинского зерна. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Разумеется, есть несколько важных вопросов, которые могут обсуждать генсек Гутерриш, президент Зеленский и президент Эрдоган, - сказал Прайс, его слова приводит BBC. – Тот факт, что встреча проходит именно в этом месте, свидетельствует, что значительное внимание будет уделено продовольственной безопасности и усилиям Турции по обеспечению беспрепятственной отправки зерна из украинских черноморских портов".

По словам Прайса, после снятия российской блокады из портов Украины уже вышло более 20 кораблей с продовольствием, и "это однозначно хорошо".

22 июля в Стамбуле Россия и Украина подписали с Турцией и ООН соглашение по разблокировке черноморских портов. По его условиям, Россия не атакует порты, пока происходят перевозки, а Украина проводит судна через заминированные воды.