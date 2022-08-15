Харьков снова взрывают

Около половины пятого утра 18 августа по Харькову было нанесено еще пять ракетных ударов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 04:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову, - написал Терехов в своем телеграм-канале. – "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар".

"Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться", - добавил мэр Харькова.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал, что в результате попаданий "есть несколько пожаров, пока известно о двух пострадавших, среди них есть ребенок".

В среду вечером российские войска нанесли удар по общежитию в Салтовском жилом массиве Харькова, в результате семь человек погибли, 17 получили ранения, сообщали украинские власти.