Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина экстрадировали в США

29-летний Денис Дубников уже предстал перед федеральным судом в Портленде, где ему были предъявлены обвинения. Судебный процесс с участием присяжных заседателей начнется 4 октября.

На этой неделе из Нидерландов в США был экстрадирован гражданин России, подозреваемый в отмывании криптовалюты, полученной от жертв кибератак, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на пресс-релиз Министерства юстиции США.

Согласно судебным материалам, Дубников и его сообщники отмывали доходы, полученные от жертв атак с использованием программ-вымогателей как в США, так и за рубежом. Прокуроры, в частности, сообщили, что Дубников занимался отмыванием выкупа, полученного от жертв программы-вымогателя Ryuk.

После получения выкупа Дубников и его сообщники, а также другие участники схемы предположительно совершали различные финансовые операции, пытаясь скрыть характер, источник, местонахождение и другую информацию о выкупе. Только за июль 2019 года обвиняемый, по версии прокуратуры, отмыл свыше 400 тыс. долларов, полученных у жертв Ryuk. В целом участники схемы отмыли не менее 70 млн долларов.

В случае признания виновным Дубникову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ryuk представляет собой тип программы-вымогателя, которая при запуске на компьютере или в сети шифрует файлы и пытается удалить все резервные копии системы. Жертвами программы стали тысячи физических и юридических лиц по всему миру. Американские правоохранители назвали Ryuk «непосредственной и растущей угрозой в сфере киберпреступности для больниц и поставщиков медицинских услуг в США».