Американские эксперты: российские военные теряют уверенность в безопасности Крыма

Руководство армии РФ «по всей вероятности все больше теряет уверенность в безопасности Крыма после недавних украинских ударов по российским военным объектам» на полуострове. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны в своем очередном докладе о положении дел на фронте в Украине.

В последние недели произошли мощные взрывы на российском военном аэродроме в Новофедоровке около курортного города Саки и на складе боеприпасов в селе Майское под Джанкоем. До этого нападению подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. Киев официально не заявлял об ответственности за эти инциденты, однако украинские власти просят жителей Крыма и других занятых российской армией территорий не приближаться к военным объектам, напоминает BBC.

По оценкам ISW, в ответ на нападения российские силы были переведены в состояние повышенной готовности и претерпели реструктуризацию. Эксперты института также пишут со ссылкой на украинскую военную разведку, что армия РФ перевела свои самолеты вглубь территории Крыма или же на аэродромы, расположенные в России.

"Лидеры России и ее националистическое информационное пространство все активнее пытаются представить последние украинские удары по российским военным объектам в Крыму как теракты, - говорится в сводке института. – Таким образом они пытаются отвлечь информационный фокус от нарушения Россией международного права и призывов к западным странам признать Россию страной-спонсором терроризма".