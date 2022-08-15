Россия нашла покупателей на уголь для Европы

Россия смогла найти покупателей на уголь, от которого отказалась Европа. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ), в июле экспортные объемы удалось перенаправить в Индию и Китай. Рост поставок за месяц составил 60 и 42 процента соответственно.

По оценке ЦРЭ, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 миллиона тонн, но падение «в основном было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В Китай морем было доставлено 6,7 миллиона тонн, в Индию - 2 миллиона тонн.

При этом, отмечают эксперты, российский уголь независимо от направления торгуется с дисконтами более 200 долларов за тонну (то есть на 45-50 процентов дешевле).