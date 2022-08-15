Блинкен: США будут добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской АЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться прекращения боевых действий на украинских ядерных объектах и возвращения контроля над ними Киеву. Об этом он заявил в ходе разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Блинкен также осудил недавние действия России на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также похвалил украинские власти и операторов станции за их приверженность обеспечению ядерной безопасности в этих обстоятельствах.