Энергетический кризис ударил по сырьевым отраслям

Ключевые сырьевые отрасли страдают из-за энергетического кризиса. Проблемы коснулись производителей промышленных и «зеленых» металлов, стали. Компании, производящие удобрения и сахар, также снижают расходы на производство, пишет Bloomberg.

Эксперты издания отмечают, что Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. Сталелитейные заводы в Китае пострадали из-за засухи и отключения электроэнергии.

В Соединенных Штатах сталелитейные заводы приостанавливают некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию. С трудностями столкнулись компании-производители материалов для аккумуляторов электромобилей и солнечных батарей.