Энергетический кризис ударил по сырьевым отраслям
Ключевые сырьевые отрасли страдают из-за энергетического кризиса. Проблемы коснулись производителей промышленных и «зеленых» металлов, стали. Компании, производящие удобрения и сахар, также снижают расходы на производство, пишет Bloomberg.
Эксперты издания отмечают, что Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. Сталелитейные заводы в Китае пострадали из-за засухи и отключения электроэнергии.
В Соединенных Штатах сталелитейные заводы приостанавливают некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию. С трудностями столкнулись компании-производители материалов для аккумуляторов электромобилей и солнечных батарей.
Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны, потому что опасаются наступления продовольственного кризиса. По данным Bloomberg, как минимум четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует, что в следующем сезоне мировое потребление удобрений достигнет рекордного падения с кризиса 2008 года.
Аналитики считают, что мировые цены на продовольствие вырастут после увеличения цен на сахар. Компания Suedzucker AG в Германии заявила, что цены на сахар вырастут из-за перераспределения расходов на случай чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть после прекращения поставок российского газа.