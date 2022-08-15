Эрдоган едет в Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Украину с официальным визитом, где планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Согласно заявлению Управления коммуникаций президента Турции, в ходе встречи с Владимиром Зеленским стороны обсудят «все аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства».
Также в Киеве предусмотрено проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины В.Зеленского и генерального секретаря ООН А.Гутерриша, в ходе которой будут обсуждены шаги, которые могут быть предприняты для прекращения войны в Украине, и активизация деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки.