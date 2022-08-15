Китай впервые предупредил Израиль из-за США

Один из самых влиятельных функционеров Коммунистической партии Китая (КПК), глава отдела международных отношений ЦК КПК Лю Цзиньчао в личном разговоре дал понять послу Израиля в Пекине Ирит Бен-Аббе, что израильско-китайские отношения «находятся в критической контрольной точке», передают «Детали» со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника в дипломатических кругах.

«Если под давлением США Израиль предпримет шаги, наносящие ущерб нашим отношениям, это будет большой ошибкой», – заявил дипломат.

По словам источника, столь резкое и однозначно сформулированное послание по вопросу трехсторонних отношений с США Израиль получает от Китая впервые. Источники также высказали предположение, что причиной проведения встречи стала напряженность в отношениях между США и Китаем. Однако, как считает один из источников, отношения Израиля с Китаем охладились раньше, когда пост премьер-министра покинул Биньямин Нетаньяху: «Новое правительство рассматривает Китай скорее как проблему национальной безопасности, нежели как партнера. Так что теперь Израилю придется выбирать - с кем он».