Дефолт Украины отложен

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. Украина больше не находится в состоянии дефолта, говорится в сообщении агентства.

Согласно данным, повышение рейтинга последовало за получением 11 августа запроса согласия на реструктуризацию внешнего долга, что, как считает агентство, представляет собой завершение обмена проблемного долга, устраняющее "ограниченный дефолт". "Выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на около $6 млрд была отсрочена на 24 месяца, что смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной", - заявили в агентстве.

На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает требуемый минимум в 66,7%. Отмечается, что несмотря на это облегчение обслуживания долга, рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, связанные с войной с Россией, а также крайне напряженным состоянием государственных и внешних финансов и макрофинансовое положение Украины.