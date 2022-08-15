Российские войска не смогли установить динамическую защиту на свои танки, что стало повторением ошибок Первой чеченской войны. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"Сильный износ российских основных боевых танков в Украине, скорее всего, частично связан с тем, что Россия не смогла установить и должным образом использовать адекватную динамическую броню (ERA)", - говорится в сообщении.

При правильном использовании динамическая защита снижает эффективность приближающихся снарядов до того, как они попадут в танк.