Бакинский суд отправил за решетку гадалку-мошенницу

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Севиндж Керимовой, обвиняемой в мошенничестве и взяточничестве.

В ходе следствия выяснилось, что С.Керимова, также известная как гадалка, заявила гражданину, занимающемуся предпринимательской деятельностью, что та сможет помочь ему уклоняться от уплаты таможенных пошлин на товары, ввозимые из-за рубежа, и взяла у него за это 50 тысяч манатов.

Другому мужчине она обещала организовать освобождение арестованного по имени Фаррух Байрамов и взяла у него 29 тысяч манатов. Керимова также обманула своего лечащего врача, что ее дядя построил многоэтажные здания в Баку и Хырдалане, получив от него в общей сложности 43 тысячи манатов. Позже выяснилось, что никакое имущество не было задокументировано на имя этих лиц, и женщина просто забрала все деньги.

Суд признал ее виновной и вынес решение о лишении свободы сроком на 6,5 лет.