Железный занавес Эстонии для россиян начал работать

С 18 августа в Эстонии вступили в силу новые ограничения для россиян. Теперь в страну не будут пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала Эстония. Об этом сообщил телеканал ERR.

В страну по эстонским шенгенским визам смогут попасть лишь некоторые россияне. Среди них дипломаты, сотрудники логистических компаний, люди, имеющие семью в Эстонии, и другие. Также в страну все еще могут въехать россияне, которые получили визы в других странах Евросоюза.