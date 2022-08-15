Визит Гутерриша в Украину: Россия анонсировала теракт на АЭС

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы готовит "резонансную провокацию" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гутерриша. В России говорят, что "теракт" запланирован на пятницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил он.