Европа не останется без дизельного топлива

Объем морского импорта дизельного топлива из Азии в страны Евросоюза (ЕС) в августе может достичь пятимесячного пика на фоне роста цен на нефть и газ, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, на август запланирована отправка из Азии в Европу еще нескольких судов, которые доставят в ЕС около 3 млн баррелей дизельного топлива, что станет самым высоким показателем за пять месяцев в пересчете на баррель в сутки. Также ожидается, что поставки и с Ближнего Востока в Европу будут увеличиваться. По данным агентства, увеличению запасов дизельного топлива будут способствовать "риск перебоев с поставками российского газа и опасения стран ЕС по поводу энергетической безопасности". В 2022 году цены на газ в Европейском союзе выросли почти втрое, значительно превысив рост цен на нефть.