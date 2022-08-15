США рекомендуют западным фирмам уйти из Турции?

США могут рекомендовать западным компаниям сократить экономические связи с Турцией или уйти из страны, если Анкара заключит с Москвой "формальное экономическое партнерство", пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Мы думаем, что Турция должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала, но близкие отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром", - заявил изданию официальный представитель США.

Издание отмечает, что "если Запад сможет доказать, что Турция уклоняется от санкций", то США могут даже "зайти еще дальше и отключить Турцию от доллара" в рамках вторичных санкций. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано считает, что Турция не должна помогать России искать решения для обхода санкций, отметив, что Брюссель "тщательно отслеживает ситуацию", пишет Politico.