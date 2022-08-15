Несмотря на Китай: США хочет торговать с Тайванем
Соединенные Штаты хотят заключить торговое соглашение с Тайбэем, чтобы углубить связи с островом вопреки возражениям Пекина, пишет Politico.
Вашингтон и Тайбэй договорились об условиях переговоров для двусторонних торговых соглашений. Первый раунд может пройти уже этой осенью. Управление торгового представителя США выпустило мандат на переговоры. Стороны не будут говорить о снижении тарифов, но будут обсуждать соглашения в таких областях, как сельское хозяйство, таможенные процедуры, регулирование, борьба с коррупцией и малые и средние предприятия.
«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, более процветающую и устойчивую экономику 21-го века», - заявила заместитель торгового представителя США Сара Бьянки.
Первые в начале осени пройдут под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в Вашингтоне.
Вашингтон ожидает, что торговый договор углубит торговые и инвестиционные отношения, продвинет взаимные торговые приоритеты, основанные на общих ценностях, и будет способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту для рабочих и предприятий.
МИД Китая потребовал от США отменить переговоры о торговом договоре с Тайванем. Ведомство назвало их действием, которое поддерживает сеператистов.