Несмотря на Китай: США хочет торговать с Тайванем

Соединенные Штаты хотят заключить торговое соглашение с Тайбэем, чтобы углубить связи с островом вопреки возражениям Пекина, пишет Politico.

Вашингтон и Тайбэй договорились об условиях переговоров для двусторонних торговых соглашений. Первый раунд может пройти уже этой осенью. Управление торгового представителя США выпустило мандат на переговоры. Стороны не будут говорить о снижении тарифов, но будут обсуждать соглашения в таких областях, как сельское хозяйство, таможенные процедуры, регулирование, борьба с коррупцией и малые и средние предприятия.

«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в рамках переговорного мандата, которые помогут построить более справедливую, более процветающую и устойчивую экономику 21-го века», - заявила заместитель торгового представителя США Сара Бьянки.