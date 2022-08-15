Евросоюз будет противостоять России и Китаю в Латинской Америке

Евросоюз готовится к дипломатическому и коммерческому наступлению в странах Латинской Америки, чтобы попытаться противостоять влиянию в регионе Китая и России. Об этом сообщила в четверг испанская газета El País.

По данным издания, Брюссель встревожен продвижением РФ и КНР в государствах Латинской Америки. Как отмечает El País, ЕС пренебрегал своими отношениями с регионом почти десятилетие, сосредоточившись на других проблемах. Китай же увеличил свои инвестиции в Латинской Америке в 26 раз с 2000 по 2020 год. В европейском документе, разосланном главам МИД ЕС, говорится, что КНР является "первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя ЕС и превосходя США во многих странах".

Газета также отмечает политическое влияние России в регионе. Брюссель попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой благодаря "качественному скачку" в отношениях.