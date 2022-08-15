Началось исполнение поручения президента Ильхама Алиева о подготовке к возвращению в родные края азербайджанцев, покинувших Лачин 30 лет назад. С этой целью в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с группой беженцев из Лачина.

В ходе встречи была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя освобождения азербайджанских земель. Было особо подчеркнуто, что передислокация российских миротворцев и переселение незаконно поселившихся армян без единого выстрела является демонстрацией силы азербайджанского государства. Были решительно осуждены поджоги домов и лесов со стороны переселяемых армян.

Присутствовавшие на встрече лачинцы выразили благодарность главе государства Ильхаму Алиеву за оказанную заботу и воплощение их желаний по возвращению в родные края.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о мерах, предпринятых Государственным комитетом в целях подготовки к Большому возвращению.

На встрече состоялся открытый обмен мнениями о подготовке к возвращению и организации переезда. Лачинцы выразили готовность устранить последствия оккупации и возродить свой родной город.