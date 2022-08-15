Швеция и Финляндия не выполнили запросы Турции

Запросы Турции по экстрадиции до сих пор не выполнены Финляндией и Швецией, заявил глава Минюста Турции Бекир Боздаг.

"Положительное решение Турции не означает, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО завершен. Это воля к инициированию процесса. Если обещания, данные Турции в соглашении, будут выполнены, Турция сдержит свое слово. Какое наше слово? Если вы сделаете то, что обещали, мы скажем "да" членству. До сих пор правительства Швеции и Финляндии не удовлетворили запросы об экстрадиции в соответствии с ожиданиями Турции. Экстрадированный ими человек не имеет отношения к террористическим преступлениям", - цитирует его Milliyet.