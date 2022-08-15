Крупные страны Европы впервые не дали Украине новых военных обязательств

Шесть крупных стран Евросоюза впервые с февраля – начала полномасштабного вторжения РФ – не дали Украине новых военных обязательств, что может быть сигналом к сокращению военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По мнению аналитиков, такие страны, как Франция и Германия, не справляются с предоставлением помощи, и поставки оружия "могут ослабевать как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление".