Крупные страны Европы впервые не дали Украине новых военных обязательств
Шесть крупных стран Евросоюза впервые с февраля – начала полномасштабного вторжения РФ – не дали Украине новых военных обязательств, что может быть сигналом к сокращению военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW).
По мнению аналитиков, такие страны, как Франция и Германия, не справляются с предоставлением помощи, и поставки оружия "могут ослабевать как раз в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление".
Глава группы организации, отслеживающей поддержку Украине, Кристоф Требеш заявил, что с конца апреля европейские обязательства по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению.
"Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - сказал он.
По его словам, на встрече западных союзников на прошлой неделе в Копенгагене заявленная сумма новых обязательств на 1,5 млрд евро "мизерна" по сравнению с предыдущими показателями.