С чем Эрдоган поехал в Украину?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем может выступить с инициативой временного прекращения огня в Украине, а также посредничества Анкары при обмене сторонами конфликта пленными, сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственные источники.

Кроме того, турецкий лидер планирует предложить возобновить стамбульский переговорный процесс и сделать Турцию площадкой для встречи президентов России и Украины. Вместе с тем, как отмечает телеканал, Эрдоган также поддержит распространение механизма реализации зерновой сделки на другие виды продукции, а саму модель "продуктовой сделки" предложит взять за основу в урегулировании ситуации в Украине.