Соглашение Израиля с «Исламским джихадом» под угрозой

Движение «Исламский джихад» все еще ведет переговоры с египетским посредником относительно состояния спокойствия в секторе Газа после операции «Рассвет». Они обеспокоены тем, что Израиль пытается нарушить некоторые положения, которые, как он утверждает, являются частью соглашения о прекращении огня, передает Cursor.

Официальные лица «Исламского джихада» сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар», что в последние дни представители организации провели интенсивные переговоры с высокопоставленными чиновниками в Египте по вопросу освобождения представителей движения. Однако они считают, что решение суда о продлении содержания под стражей лидера движения Бассама аль-Саади на шесть дней является попыткой со стороны Израиля уклониться от своих обязательств.

При этом «Исламский джихад» угрожает военным ответом, если двое заключенных не будут освобождены в ближайшее время и если Халил Ававада умрет в результате своей голодовки.